إدارة المرور بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قالت إدارة المرور والنجدة، بغزة، اليوم السبت: إنه تم لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل ثلاثة حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.





وقالت في تصريحها اليومي: إن حركة مرورية اعتيادية، شهدتها كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، منذ الصباح الباكر.



ونوهت عن وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى، وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة، "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل"، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وأضافت: أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، مُنسابة بشكل اعتيادي.

رام الله - دنيا الوطن