شؤون فلسطينية

إدارة المرور بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

إدارة المرور بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
حادث سير - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة، بغزة، اليوم السبت: إنه تم لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل ثلاثة حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.

وقالت في تصريحها اليومي: إن حركة مرورية اعتيادية، شهدتها كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، منذ الصباح الباكر.

ونوهت عن وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى، وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة، "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل"، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.

وأضافت: أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، مُنسابة بشكل اعتيادي.

أخبار ذات صلة

شاهد: شركة الكهرباء تكشف الأسباب الحقيقية للانقطاع الكبير وعدم انتظام جدول الوصل

شاهد: شركة الكهرباء تكشف الأسباب الحقيقية للانقطاع الكبير وعدم انتظام جدول الوصل

العالول يتحدث عن زيارة عدد من قادة العالم لفلسطين هذا الأسبوع

العالول يتحدث عن زيارة عدد من قادة العالم لفلسطين هذا الأسبوع

(أونروا) تُوجه تحذيراً بشأن محاولات إخراجها من القدس وإقناع البرلمانات الأوروبية بوقف التمويل

(أونروا) تُوجه تحذيراً بشأن محاولات إخراجها من القدس وإقناع البرلمانات الأوروبية بوقف التمويل

فتح: العائلات الفلسطينية شكلت لنا حاضنة آمنة طوال سنوات الثورة

فتح: العائلات الفلسطينية شكلت لنا حاضنة آمنة طوال سنوات الثورة

قيادي فلسطيني: اعتداءات الاحتلال على المصلين بالأقصى عنجهية وعربدة

قيادي فلسطيني: اعتداءات الاحتلال على المصلين بالأقصى عنجهية وعربدة

سرقة صرافات واعتداءات على المواطنين في الضفة.. جريمة منظمة أم فلتان أمني؟

سرقة صرافات واعتداءات على المواطنين في الضفة.. جريمة منظمة أم فلتان أمني؟

قيادي فلسطيني: خطوة بينت إقامة سبع محميات تعني الضم لمناطق (C)

قيادي فلسطيني: خطوة بينت إقامة سبع محميات تعني الضم لمناطق (C)

عريقات: ليُحرق الشرق الأوسط مقابل نجاح نتنياهو في الانتخابات

عريقات: ليُحرق الشرق الأوسط مقابل نجاح نتنياهو في الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إدارة المرور بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

إدارة المرور بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

فتح: العائلات الفلسطينية شكلت لنا حاضنة آمنة طوال سنوات الثورة

فتح: العائلات الفلسطينية شكلت لنا حاضنة آمنة طوال سنوات الثورة

قيادي فلسطيني: اعتداءات الاحتلال على المصلين بالأقصى عنجهية وعربدة

قيادي فلسطيني: اعتداءات الاحتلال على المصلين بالأقصى عنجهية وعربدة

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

الكيلة تتحدث عن الأجهزة الطبية التي تبرع بها الرئيس عباس لوزارة الصحة

الكيلة تتحدث عن الأجهزة الطبية التي تبرع بها الرئيس عباس لوزارة الصحة

الكنيسة الأرمنية تبدأ احتفالاتها غدا بعيدي الميلاد والغطاس

الكنيسة الأرمنية تبدأ احتفالاتها غدا بعيدي الميلاد والغطاس

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

منوعات

مشاهد من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي

مشاهد من تشييع جنازة الفنانة ماجدة الصباحي

أول ظهور لنانسي عجرم مع ابنتيها منذ حادث القتل

أول ظهور لنانسي عجرم مع ابنتيها منذ حادث القتل

وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر 84 عاماً

وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر 84 عاماً

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. ومغردون: &#34;غيرة وفاء&#34;

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. ومغردون: "غيرة وفاء"

عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دولار

عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دولار

نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن تسعة فنانين رحلوا

نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن تسعة فنانين رحلوا

فيفي عبده: &#34;أمنوا على رجلي في أمريكا بملايين الدولارات&#34;

فيفي عبده: "أمنوا على رجلي في أمريكا بملايين الدولارات"

سلمى رشيد تستفز دنيا بطمة بتعليقها على قضية &#34;فضح المشاهير&#34;

سلمى رشيد تستفز دنيا بطمة بتعليقها على قضية "فضح المشاهير"

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

عربي

شاهد: بكلمة مؤثرة.. العاهل الأردني يحذر البرلمان الأوروبي من حرب شاملة بالشرق الأوسط

شاهد: بكلمة مؤثرة.. العاهل الأردني يحذر البرلمان الأوروبي من حرب شاملة بالشرق الأوسط

مصر: الاتفاق بين تركيا وليبيا غير قانوني وهو والعدم سواء

مصر: الاتفاق بين تركيا وليبيا غير قانوني وهو والعدم سواء

العراق: مقتل متظاهر في بغداد وصدامات بين الأمن ومحتجين في كربلاء

العراق: مقتل متظاهر في بغداد وصدامات بين الأمن ومحتجين في كربلاء

شاهد: استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ 48

شاهد: استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ 48