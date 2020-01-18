شاهد: شركة الكهرباء تكشف الأسباب الحقيقية للانقطاع الكبير وعدم انتظام جدول الوصل





وقال المتحدث باسم الشركة، محمد ثابت، في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن كمية الكهرباء، التي كانت تصل قبل فصل الشتاء، هي نفس الكمية التي تصل بعده، ولكن كثرة الأحمال من قبل المواطنين، واستخدام أجهزة التدفئة، تسبب عجزاً كبيراً في الكهرباء، لذلك تحدث الكثير من الانقطاعات.





وأضاف: أن جدول وصل الكهرباء هذه الأيام، هو ثماني ساعات وصل، باستثناء ساعتين أو أكثر قليلاً، مشيراً إلى أنه مع عودة الجو الدافئ، وقدوم فصل الربيع، سيعود جدول وصل الكهرباء إلى طبيعته، وربما يكون هناك تحسن أكبر.





خاص دنيا الوطنكشفت شركة توزيع الكهرباء بغزة، عن الأسباب الحقيقية لانقطاع الكهرباء لفترات طويلة، خلال فصل الشتاء، وبالتالي عدم انتظام جدول وصل الكهرباء.