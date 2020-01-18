قيادي فلسطيني: اعتداءات الاحتلال على المصلين بالأقصى عنجهية وعربدة

قال نبيل دياب، القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: "ما قام به جيش الاحتلال، من اعتداءات سافرة بالضرب لجموع المواطنين، والتنكيل بهم، والذين توافدوا فجر الجمعة، إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، عنجهية وعربدة عدوانية عنصرية، تتطلب تصعيد وتيرة المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال، وتعزيز صمود وبقاء أبناء شعبنا في مدينة القدس، ودعم إصرارهم على التصدي لنعجهية الاحتلال وطرده منها".





وأضاف دياب في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": "إذ تأتي هذه الاعتداءات في غمرة محاولات الاحتلال، تمرير مخططات الضم للأراضي الفلسطينية، من خلال ما يزعمه المتطرف نفتالي بينت، و كذلك مواصلة الاعتداءات بالقصف في قطاع غزة المحاصر".





رام الله - دنيا الوطنوتابع بقوله: "مشهد عدواني بربري متواصل، بتخطيط فاشي، تمارسه قوات الاحتلال العنصرية الفاشية".