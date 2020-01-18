سرقة صرافات واعتداءات على المواطنين في الضفة.. جريمة منظمة أم فلتان أمني؟
خاص دنيا الوطن
شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية مؤخرًا اعتداءات من لصوص مجهولين على أجهزة الصراف الآلي عبر إتلافهم وجرّهم من أماكنهن وسرقة محتوياتهم.
وأصدرت سلطة النقد، تعليمات جديدة للمصارف تتضمن متطلبات إضافية لحماية الصرافات الآلية من أخطار السرقة المتكررة مؤخرًا، حيث شملت التعليمات الجديدة التدابير الواجب القيام بها عند اختيار موقع الصراف الآلي وطريقة تثبيته في الموقع وتحصينه بالخرسانة المسلحة وحماية خزنة النقد الموجودة داخل جهاز الصراف.
وشملت التعليمات ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة بهدف حماية جهاز الصراف الآلي والبيئة المحيطة من خلال تركيب أجهزة إنذار متطورة وربطها مع الأجهزة الأمنية إضافة إلى تقنيات حديثة للإنذار عند انقطاع التيار الكهربائي، وأيضًا ربط الصرافات الآلية مع الأجهزة الأمنية وشركات الأمن والحماية الخاصة.
ومؤخرًا، اعتبر اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الاعتداء على حرمة بيوت بعض أهالي الأسرى في محافظة طولكرم، اعتداء سافراً على الروح الوطنية، وسلوكاً مشبوهاً يصب في مصلحة الاحتلال وسياقاته التي تستهدف عائلات الشهداء والأسرى.
وأكد الطيراوي على الأجهزة الأمنية بضرورة الكشف عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة، كما وناشد كافة أمناء سر أقاليم حركة فتح وأعضاءها، وكافة الأطر التنظيمية في الحركة، بضرورة البحث عن الفاعلين لمساعدة الأجهزة الأمنية.
وقال: "في حالة تقصير أي جهه كانت، وعدم أخذ القانون مجراه، فأطالب أبناء حركة فتح بإنزال العقوبات الرادعة لمثل هؤلاء العملاء، عند الكشف عنهم، وذلك لردع كل من تسول له نفسه تكرار هذا العمل، تحت أي مبرر كان".
وأدى تزامن هذه الأحداث، لخلق عدة تساؤلات عما اذا كانت بداية لعودة ظاهرة الفلتان الأمني في الضفة الغربية.
أكد الكاتب والمحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، أن ما يحدث في الضفة الغربية، جريمة مُنظمة، يقف خلفها جهات معنية بتدهور الوضع الأمني بالضفة، ولا بد أن يتم الأحذر في التحذيرات التي تصدر عن بعض المسؤولين بمحمل الجد، خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وقال عوض لـ"دنيا الوطن": إن الاحتلال الإسرائيلي، أول تلك الجهات، لأنه لا يُريد استقرارًا أمنيًا في الضفة، لخدمة أهدافه السياسية، وأيضًا من مصلحته تفشّي الجريمة، كما أن إسرائيل أصبحت تسمح بتدخين الماريجوانا، وهذه المواد محظورة فلسطينيًا، ولكن الاحتلال يريد اغراق الضفة فيها.
وأوضح عوض أنه في قضية سرقة الصرافات الآلية، لربما توجد عصابات محلية تقوده، وليس تصرفًا فرديًا، خصوصًا وأن عمليات السطو نجحت، وتم سرقة محتويات الصرافات.
أما الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، أكد أن الصرفات التي تم الاعتداء عليها، موجودة في أماكن بعيدة، وليست قريبة من البنوك، وأيضًا في شوارع بعيدة نوعًا ما، وهذا شجّع بعض اللصوص للسطو عليهم، وهذا شكل جديد من الجرائم، يجب اعادة النظر في الترتيبات الأمنية لحماية هذه الأماكن، ولا تصبح هذه الاعتداءات ظاهرة.
وأضاف حرب لـ"دنيا الوطن"، "بالنسبة لتحذيرات الطيراوي، لربما لديه معلومات، خصوصًا وأنه كان جزءًا من المنظومة الأمنية سابقًا، وهو خبير بما يجري، ولكن من المبكر الحديث عن أن الضفة الغربية تمر بمرحلة فلتان أمني، لكن يجب أن نأخذ تحذيراته بمحمل الجد، وليس أن تترك دون تحقيقات.
ودعا حرب لضرورة عدم استغلال البعض منصبه أو رتبته للتسلط على المواطنين، وتهديد أمنهم، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن ما حدث مع عائلة أحد الأسرى لربما يكون تصفية حسابات أو خلافات عائلية.
شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية مؤخرًا اعتداءات من لصوص مجهولين على أجهزة الصراف الآلي عبر إتلافهم وجرّهم من أماكنهن وسرقة محتوياتهم.
وأصدرت سلطة النقد، تعليمات جديدة للمصارف تتضمن متطلبات إضافية لحماية الصرافات الآلية من أخطار السرقة المتكررة مؤخرًا، حيث شملت التعليمات الجديدة التدابير الواجب القيام بها عند اختيار موقع الصراف الآلي وطريقة تثبيته في الموقع وتحصينه بالخرسانة المسلحة وحماية خزنة النقد الموجودة داخل جهاز الصراف.
وشملت التعليمات ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة بهدف حماية جهاز الصراف الآلي والبيئة المحيطة من خلال تركيب أجهزة إنذار متطورة وربطها مع الأجهزة الأمنية إضافة إلى تقنيات حديثة للإنذار عند انقطاع التيار الكهربائي، وأيضًا ربط الصرافات الآلية مع الأجهزة الأمنية وشركات الأمن والحماية الخاصة.
ومؤخرًا، اعتبر اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الاعتداء على حرمة بيوت بعض أهالي الأسرى في محافظة طولكرم، اعتداء سافراً على الروح الوطنية، وسلوكاً مشبوهاً يصب في مصلحة الاحتلال وسياقاته التي تستهدف عائلات الشهداء والأسرى.
وأكد الطيراوي على الأجهزة الأمنية بضرورة الكشف عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة، كما وناشد كافة أمناء سر أقاليم حركة فتح وأعضاءها، وكافة الأطر التنظيمية في الحركة، بضرورة البحث عن الفاعلين لمساعدة الأجهزة الأمنية.
وقال: "في حالة تقصير أي جهه كانت، وعدم أخذ القانون مجراه، فأطالب أبناء حركة فتح بإنزال العقوبات الرادعة لمثل هؤلاء العملاء، عند الكشف عنهم، وذلك لردع كل من تسول له نفسه تكرار هذا العمل، تحت أي مبرر كان".
وأدى تزامن هذه الأحداث، لخلق عدة تساؤلات عما اذا كانت بداية لعودة ظاهرة الفلتان الأمني في الضفة الغربية.
أكد الكاتب والمحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، أن ما يحدث في الضفة الغربية، جريمة مُنظمة، يقف خلفها جهات معنية بتدهور الوضع الأمني بالضفة، ولا بد أن يتم الأحذر في التحذيرات التي تصدر عن بعض المسؤولين بمحمل الجد، خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وقال عوض لـ"دنيا الوطن": إن الاحتلال الإسرائيلي، أول تلك الجهات، لأنه لا يُريد استقرارًا أمنيًا في الضفة، لخدمة أهدافه السياسية، وأيضًا من مصلحته تفشّي الجريمة، كما أن إسرائيل أصبحت تسمح بتدخين الماريجوانا، وهذه المواد محظورة فلسطينيًا، ولكن الاحتلال يريد اغراق الضفة فيها.
وأوضح عوض أنه في قضية سرقة الصرافات الآلية، لربما توجد عصابات محلية تقوده، وليس تصرفًا فرديًا، خصوصًا وأن عمليات السطو نجحت، وتم سرقة محتويات الصرافات.
أما الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، أكد أن الصرفات التي تم الاعتداء عليها، موجودة في أماكن بعيدة، وليست قريبة من البنوك، وأيضًا في شوارع بعيدة نوعًا ما، وهذا شجّع بعض اللصوص للسطو عليهم، وهذا شكل جديد من الجرائم، يجب اعادة النظر في الترتيبات الأمنية لحماية هذه الأماكن، ولا تصبح هذه الاعتداءات ظاهرة.
وأضاف حرب لـ"دنيا الوطن"، "بالنسبة لتحذيرات الطيراوي، لربما لديه معلومات، خصوصًا وأنه كان جزءًا من المنظومة الأمنية سابقًا، وهو خبير بما يجري، ولكن من المبكر الحديث عن أن الضفة الغربية تمر بمرحلة فلتان أمني، لكن يجب أن نأخذ تحذيراته بمحمل الجد، وليس أن تترك دون تحقيقات.
ودعا حرب لضرورة عدم استغلال البعض منصبه أو رتبته للتسلط على المواطنين، وتهديد أمنهم، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن ما حدث مع عائلة أحد الأسرى لربما يكون تصفية حسابات أو خلافات عائلية.
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