قيادي فلسطيني: خطوة بينت إقامة سبع محميات تعني الضم لمناطق (C)





وبما يتعلق بإعلان جواتيمالا عن استعدادها لنقل سفارتها للقدس، أوضح رأفت، أن الولايات المتحدة، تسعى مع بعض الدول التابعة لها في أمريكا اللاتينية من أجل فتح سفارات لها في القدس، وأيضاً هندوارس، أعلنت أنها ستفتح سفارة لها في القدس، ونحن توجهنا لمحكمة العدل الدولية، من أجل مساءلة أمريكا؛ لمحاسبتها في موضوع اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة، لأن ذلك انتهاك كبير للشرعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت: إن خطوة وزير الحرب نفتالي بينت، بإقامة سبع محميات جديدة في الضفة لصالح الاستعمار، وتجديد العمل في 12 محمية سابقة، يؤكد بأنه ماضٍ من أجل ضم مناطق (C) في الضفة الغربية.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بينت أعلن أنه سيمنع البناء في مناطق (C) وعلى توطين مليون مستوطن جديد، وهذه ترجمة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لأنه يريد ضم الأغوار وشمال البحر الميت، وكل المناطق.وشدّد على "أننا نتابع ذلك مع محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية"، مشيراً إلى أننا سندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد، وسنطالب بوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وسنتابع العمل مع كل المؤسسات الدولية.