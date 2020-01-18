العواصف والفيضانات تُغلق الطرق في مناطق ضربتها الحرائق بأستراليا





وتواجه أستراليا منذ أيلول/ سبتمبر، أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصاً، وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات، وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.

رام الله - دنيا الوطنضربت عواصف رعدية وفيضانات، أجزاء من الساحل الشرقي في أستراليا، اليوم السبت، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق السريعة الكبرى.وبحسب وكالة (رويترز)، تتعامل ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند، التي تضررت بشدة، جراء حرائق الغابات، حالياً مع هطول أمطار شديدة.وقال مكتب الأرصاد الجوية في كوينزلاند على (تويتر) اليوم: "تراجع هطول المطر الغزير؛ لكن ما زالت هناك فرصة لهبوب عواصف رعدية، خلال مطلع الأسبوع".