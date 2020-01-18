عريقات: ليُحرق الشرق الأوسط مقابل نجاح نتنياهو في الانتخابات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إنه إذا ما تم الإعلان عن خطة "نتنياهو وفريدمان" (الضم وتكريس الاحتلال) قبل الانتخابات الإسرائيلية، فهذا يعني ضوء أخضر لنتنياهو؛ لضم الأغوار الفلسطينية وشواطئ البحر الميت.



وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): عندها سيقول نتنياهو: "حصلت لكم على القدس والجولان والأغوار، صوتوا لي"، مشيراً إلى أن الآثار المترتبة على ذلك غير مهمة، "ليُحرق الشرق الأوسط مقابل نجاح نتنياهو فى الانتخابات".



وكان عريقات حذر قبل أيام، من أن إعلان وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بنيت، إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان، يعني عملياً البدء بإجراءات الضم، مشيراً إلى أن "ما يقوم به بنيت سواء أكان بتشكيل هذه اللجنة أو الإعلان عن تسجيل الاراضي المحتلة، لدى ما تسمى وزارة العدل الإسرائيلية، أو البدء بضم الأغوار، ليست إعلان نوايا، وإنما إعلانات عملية لإجراء عملية الضم والبدء بها".