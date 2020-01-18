إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين، مساء أمس الجمعة، بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، في مخيم العروب شمال محافظة الخليل.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال، اقتحمت المخيم بحجة إلقاء زجاجة حارقة على البرج العسكري المقام على مدخله الرئيسي، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب بحالة من الرعب بين الأطفال واختناق عدد من المواطنين.