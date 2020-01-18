غانتس: نتنياهو لا يصلح لرئاسة حكومة إسرائيل

زعيم تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

شن زعيم تحالف (أزرق- أبيض) بيني غانتس، هجوماً حاداً على رئيس الوزراء وحزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو، معتبراً أن الأخير لم يعد شخصية مناسبة لرئاسة الحكومة.



وذكر غانتس على حسابه في (فيسبوك)، أمس الجمعة، أن كل من يسعى إلى استغلال الأمن الإسرائيلي لإدخال أنصار الكاهانية (تيار صهيوني متطرف) إلى الكنيست، ليس مناسباً لتولي منصب رئيس وزراء إسرائيل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال: "كل من يتاجر بالأمن القومي؛ لتحقيق فوائد شخصية ويستغل موقفه القيادي، لتحقيق مكاسب شخصية، لا يجوز أن يتولى منصب رئيس الوزراء".



وتأتي هذه الانتقادات، رداً على تقارير عن تهديد نتنياهو لوزير الدفاع نفتالي بينيت بإعفائه من منصبه، إذا لم يبنِ حزبه "اليمين الجديد" تحالفاً مع قوى يمينية أصغر، بما فيها حزب "عظمة يهودية" المتطرف، الذي يقصده غانتس بكلامه عن "أنصار الكاهانية".