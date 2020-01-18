هندوراس تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل للقدس

رئيس هندوراس خوان هرنانديز ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، أن حكومته تعتزم نقل سفارتها من إسرائيل إلى مدينة القدس، بمجرد أن تفتح إسرائيل سفارة في تيغوسيغالبا.



وقال هرنانديز، أمس الجمعة، خلال حفل استلام سفينة حربية اشترتها هندوراس من إسرائيل: "لا ننتظر سوى قيام دولة إسرائيل بفتح مكتبها (الدبلوماسي) في تيغوسيغالبا، وسننقل السفارة إلى القدس"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وذكّر هرنانديز، بأن بلاده افتتحت في أيلول/ سبتمبر مكتباً تجارياً في القدس، كامتداد لسفارتها في تل أبيب.



وقبل عام تقريباً أعلنت هندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة أنهم سيعقدون محادثات، تتناول مسألة افتتاح سفارة هندوراسية في القدس، ووضعت عدداً من الشروط أمام الحكومة الإسرائيلية، قبل بدء تنفيذ إجراءات نقل سفارتها إلى القدس.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، ما أثار استياء المجتمع الدولي والفلسطينيين.



وحتى الآن لم تحذ إلا غواتيمالا حذو واشنطن في نقل سفارتها إلى القدس، في خطوة مخالفة لمبدأ حل الدولتين.



والشهر الماضي، وعد نجل الرئيس البرازيلي، بأن بلاده ستنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.