دولي

ترامب: يجب على خامنئي أن ينتبه بشدة إلى كلمات

ترامب: يجب على خامنئي أن ينتبه بشدة إلى كلمات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "إن على المرشد الإيراني علي خامنئي أن ينتبه بشدة إلى كلماته"، وذلك بعدما قال الأخير إن طهران قد تنقل المعركة خارج حدودها.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه على موقع (تويتر): "ما يسمى بالمرشد "الأعلى" لإيران، الذي لم يكن أعلى في الآونة الأخيرة، ذكر الولايات المتحدة والدول الأوروبية بطريقة خسيسة"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأميركي: "اقتصادهم آخذ في الانهيار، ويعاني شعبهم. يجب أن يكون حذرا جدا في كلماته!"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران برايان هوك قد قال إن التهديدات التي أطلقتها طهران ستزيد فقط من عزلتها.

وقال هوك في إفادة للصحفيين "كلما هدد النظام العالم زادت عزلته... ستزداد فقط عزلة إيران إلى أن تتصرف كبلد طبيعي".

وفي أول خطبة جمعة يلقيها خلال ثماني سنوات، قال علي خامنئي للمصلين الذين رددوا "الموت لأميركا": "إن الحرس الثوري قد ينقل معركته خارج حدود إيران وذلك بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيرة".

أخبار ذات صلة

دول ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب إيران بمحاكمة المسؤولين عن الكارثة

دول ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب إيران بمحاكمة المسؤولين عن الكارثة

البنتاجون ينفي السعي للتهوين من شأن إصابات في الهجوم الإيراني

البنتاجون ينفي السعي للتهوين من شأن إصابات في الهجوم الإيراني

ظريف: مستعدون لحوار السعودية

ظريف: مستعدون لحوار السعودية

كندا تطالب بتحقيق شامل في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة

كندا تطالب بتحقيق شامل في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة

تركيا تعلن مقتل ثلاثة من عسكرييها شمال شرقي سوريا

تركيا تعلن مقتل ثلاثة من عسكرييها شمال شرقي سوريا

فرنسا: حركة الإضراب والاحتجاج تغلق متحف اللوفر في باريس

فرنسا: حركة الإضراب والاحتجاج تغلق متحف اللوفر في باريس

صور: خامنئي يلقي خطبة الجمعة حاملا سلاحه

صور: خامنئي يلقي خطبة الجمعة حاملا سلاحه

نتنياهو: بأموال المصريين سنطور مؤسسات إسرائيل

نتنياهو: بأموال المصريين سنطور مؤسسات إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الكنيسة الأرمنية تبدأ احتفالاتها غدا بعيدي الميلاد والغطاس

الكنيسة الأرمنية تبدأ احتفالاتها غدا بعيدي الميلاد والغطاس

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

استعداداً للبطولات الخارجية..اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب

استعداداً للبطولات الخارجية..اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب

القدس: أعداد مصلي الفجر أغاظت الاحتلال وأثارت عدوانيته

القدس: أعداد مصلي الفجر أغاظت الاحتلال وأثارت عدوانيته

معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه

معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه

الاحتلال يحتجز طفلا من عانين غرب جنين

الاحتلال يحتجز طفلا من عانين غرب جنين

فروانة: الأسير &#34;ماهر يونس&#34; يدخل عامه (38) على التوالي في السجن

فروانة: الأسير "ماهر يونس" يدخل عامه (38) على التوالي في السجن

منوعات

وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر 84 عاماً

وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر 84 عاماً

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. ومغردون: &#34;غيرة وفاء&#34;

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. ومغردون: "غيرة وفاء"

عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دولار

عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دولار

نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن تسعة فنانين رحلوا

نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن تسعة فنانين رحلوا

فيفي عبده: &#34;أمنوا على رجلي في أمريكا بملايين الدولارات&#34;

فيفي عبده: "أمنوا على رجلي في أمريكا بملايين الدولارات"

سلمى رشيد تستفز دنيا بطمة بتعليقها على قضية &#34;فضح المشاهير&#34;

سلمى رشيد تستفز دنيا بطمة بتعليقها على قضية "فضح المشاهير"

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

وفاة بطل المسلسل التركي &#34;العشق الممنوع&#34; الفنان رجب اكتوغ

وفاة بطل المسلسل التركي "العشق الممنوع" الفنان رجب اكتوغ

شاهد: فارس كرم يثير الغضب بتصريحه عن السعودية

شاهد: فارس كرم يثير الغضب بتصريحه عن السعودية

عربي

مصر: الاتفاق بين تركيا وليبيا غير قانوني وهو والعدم سواء

مصر: الاتفاق بين تركيا وليبيا غير قانوني وهو والعدم سواء

العراق: مقتل متظاهر في بغداد وصدامات بين الأمن ومحتجين في كربلاء

العراق: مقتل متظاهر في بغداد وصدامات بين الأمن ومحتجين في كربلاء

شاهد: استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ 48

شاهد: استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ 48

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب (مثلث حلايب)

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب (مثلث حلايب)