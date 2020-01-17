شؤون فلسطينية

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرار وأمطار متفرقة

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرار وأمطار متفرقة
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج. 

هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاحد 2020/01/19: يكون الجو غائماً و شديد البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وتسقط  بإذن الله زخات من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا و البحر مائجاً.

الاثنين 2020/01/20: يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الثلاثاء 2020/01/21: يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة أيام السبت والاحد والاثنين من خطر :

 1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة. 

2- خطر التزحلق على الطرقات. 3- تدني مدى الرؤيا الافقية. 

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 11-7 9-6 10-5 بيت لحم 11-7 9-6 10-5
رام الله والبيرة 10-6 8-5 9-4 طولكرم 16-9 15-8 16-7
نابلس 12-8 10-7 11-6 قلقيلية 16-9 15-8 16-7
جنين 16-9 14-8 15-7 سلفيت 11-7 9-6 10-5
طوباس 16-9 14-8 15-7 روابي 12-8 10-7 11-6
الخليل 10-6 8-5 9-4 غزه 17-10 16-9 17-8
أريحا 19-12 17-11 18-10 خانيونس 17-10 16-9 17-8
الأغوار الشمالية 17-10 15-9 16-8 رفح 16-9 15-8 16-7
                                         والله تعالى أعلم

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