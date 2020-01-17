دولي

دول ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب إيران بمحاكمة المسؤولين عن الكارثة

دول ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب إيران بمحاكمة المسؤولين عن الكارثة
دول ضحايا الطائرة الأوكرانية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت خمس دول قُتل مواطنوها في تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران الأسبوع الماضي، بتعويضات لعائلات الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن الكارثة.

وأعلن وزراء خارجية كندا، وأوكرانيا، والسويد، وأفغانستان، عقب محادثات أجروها في لندن، تشكيل مجموعة رد دولية لتنسيق خطواتهم المقبلة، ودعوا إيران لإجراء "تحقيق جنائي مستقل وآليات قضائية شفافة ومحايدة"حول كارثة الطائرة التي أُسقطت بصاروخ للدفاعات الجوية وقتل فيها 176 شخصاً. واعترفت إيران، السبت، بإسقاطها بالخطأ، وذلك وفق صحيفة (الشرق الأوسط).

وقال وزير خارجية كندا فرنسوا فيليب شامبان في مؤتمر صحافي، إن "المجتمع الدولي يريد أجوبة، وسنواصل جهودنا ما دمنا لم نحصل" على تلك الأجوبة, مؤكدا أن "هذا ليس وقت توجيه اتهامات وإنما وقت الحصول على أجوبة". 

وأضاف: "حين تقبلون (تحمّل) كامل المسؤولية، ستكون هناك عواقب".

في هذه الأثناء، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، الدول الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي بالرضوخ لما سماه "التنمّر" الأميركي لتفعيلهم "آلية فض النزاع" في الاتفاق. 

وجاء الاتهام عقب تقرير عن تهديد أميركي بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات الأوروبية إذا لم تتهم تلك الدول إيران بانتهاك الاتفاق.

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