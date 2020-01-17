دولي

البنتاجون ينفي السعي للتهوين من شأن إصابات في الهجوم الإيراني

البنتاجون ينفي السعي للتهوين من شأن إصابات في الهجوم الإيراني
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يوم الجمعة، إنها لم تهون أو ترجئ نشر معلومات عن إصابات بارتجاج في المخ ناجمة عن هجوم شنته إيران في الثامن من يناير كانون الثاني على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في العراق مضيفة أن مثل هذه الإصابات قد تحتاج وقتا لتحديدها.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، وفق (رويترز) إن إعلان الجيش الأمريكي يوم الخميس عن نقل 11 عسكريا أمريكيا خارج العراق لإجراء المزيد من الفحوصات نُشر بعد ساعات فقط من إخطار وزير الدفاع مارك إسبر.

وقال " الفكرة القائلة بأنه كانت توجد مساع للتهوين من شأن الإصابات لغرض أجندة سياسية مبهمة لا تتسق مع ما قالته الإدارة علنا" مشيرا إلى أن مسؤولين كبارا أوضحوا أن إيران سعت لقتل جنود أمريكيين في هجومها.

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