ظريف: مستعدون لحوار السعودية





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداد بلاده للحوار مع السعودية وسائر دول الخليج، مؤكدا رفض التفاوض مطلقا على اتفاق جديد يحل محل الاتفاق النووي الحالي.وخلال كلمته أمام رجال الأعمال في ماهاراشترا عاصمة مومباي الهندية، قال ظريف وفق (فارس نيوز): "إيران على استعداد للحوار وتقديم مقترحات على الصعيد الأمن في المنطقة ولاسيما في مضيق هرمز، قدمنا مبادرات لإحلال الأمن والسلام في المنطقة".وردا على سؤال حول إمكانية توسط الهند للحد من التوتر بين إيران والولايات المتحدة، أكد على أن بلاده ترفض مطلقا التفاوض على اتفاق جديد، وأن قرار مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي الذي جاء في 159 صفحة من المحتمل هو أطول قرار للمجلس، مشيرا إلى إمكانية لعب الهند دورا في إعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي والاتفاقات السابقة.وأضاف ظريف، أن الدول الأوروبية أبدت استعدادها للوساطة، وأشار إلى أن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتقد أننا نحتاج الآن إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد تكون هناك حاجة في المستقبل إلى إبرام اتفاق وارن، أو اتفاق سندرز، ولكن الاتفاق النووي هو اتفاق بيننا وبين أمريكا والدول الخمس الأخرى المهمة بالعالم، وخروج بلد منه أمر غير مقبول".