شؤون فلسطينية

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني ومحافظ محافظة القدس بلال غيث سبل تعزيز صمود المواطن المقدسي الذي يعاني 80%  منهم من الفقر في وجه الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على الوجود الفلسطيني في المدينة
المقدسة لافراغها من سكانها .

مشددا على مواصلة القياد الفلسطينية والحكومة مواجهة عملية الاسرلة والتهويد موضحا ان القدس هي الاولوية الاولى بالنسبة للرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية وتناول اللقاء بين الطرفين آلية الاستهداف للاسر الفقيرة والمهمشة في المدينة، من خلال المساعدات النقدية ومشاريع التمكين الاقتصادي للاسر الفقيرة في
المدينة ودعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمجتمع المدني لدعم وتعزيز صمود المواطن .

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها مجدلاني لمحافظة القدس رافقه خلالها الوكيل المساعد للمديريات الشمالية د. صباح الشرشير ومستشار الوزير لشؤون القدس عزام الهشلمون ومدير المديرة عامر أبو مقدم وأطلع مجدلاني غيث على اخر تطورات العمل لترميم 60 بيت في القدس ، وتخصيص مشاريع تمكين اقتصادي لصالح مواطني ومؤسسات القدس ،وان الوزارة تضع ضمن خطتها لهذا العام التركيز على تمكين الأسر المقدسية.

تلى ذلك جولة تقفدية لمؤسسة فيصل الحسيني في الرام والملجأ الخيري الارثوذكسي في العيزرية اجتمع خلالها بأعضاء الهيئة الادارية للمؤسستين، حيث اطلع خلالها مجدلاني على آخر مستجدات العمل في المؤسستين ،وبحث سبل التعاون لخدمة
الاشخاص ذوي الاعاقة والأسر المهمشة.

وثمن مجدلاني الدور الريادي لكافة المؤسسات المقدسية وأهمية العمل المشترك معها بما يخدم المواطن المقدسي نحو تنمية اجتماعية فعالة ،وان الوزارة سوف تعمل بكافة الامكانيات لتذليل العقبات والتحديات امام الملجأ الخيري الارثوذكسي،بكل ما تستطيع مع كافة شركائها الاجتماعيين المحليين والدوليبن. 

ومن جانبه أكد عبد القادر الحسيني على تقاطع عمل المؤسسة مع وزارة التنمية.

مشيرا لتنفيذ برامج عمل مشتركة داخل القدس بالتعاون مع مديرية تنمية القدس ضمن مجلس التخطيط المشترك في المحافظة .

وقدم د.سالم الجراسي نبذة عن الجمعية والتحديات والمعيقات ،وكذلك طبيعة الحالات الموجودة به،وما يشكل تحديات كبيرة أمام عمل الجمعية .

مشيرا لأهمية دعم المؤسسات المقدسية لتعزيز صمودها، وتعزيز عملها، في ظل الهجمة المستمرة عليها من قبل الاحتلال.



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