شؤون فلسطينية

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
زار المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية أسرة الشهيد المصور الصحفي إيهاب الوحيدي مدير مصوري الرئيس الشهيد ياسر عرفات في الذكرى السنوية الحادية عشر لاستشهاده وذلك بقصف طائرات الاحتلال لمنزله في عدوان عام 2008-2009م، ما أدى إلى ارتقائه شهيدا مع والدة زوجته وإصابة آخرين.

وشارك في الزيارة الأخ عاهد فروانة القائم بأعمال أمين سر المكتب الحركي للصحفيين والاخت علا كساب والاخ لؤي الغول عضوي المكتب الحركي المركزي والإخوة كمال الرواغ ورافي الملح وعلام عبيد أعضاء المكتب الحركي للصحفيين بإقليم غرب غزة، وكان في استقبالهم والد الشهيد ايهاب العميد/ أبو إياد الوحيدي أحد أبرز شيوخ قبيلة الترابين في فلسطين.

وعدد فروانة مناقب الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي والذي عمل بهيئة الإذاعة والتلفزيون منذ تأسيسها عام 1994م، وعمل مصوراً تلفزيونياً خاصاً للرئيس الشهيد ياسر عرفات منذ عام 1995م وحتى استشهاد الرئيس، وواصل عمله مصوراً تلفزيونياً للرئيس محمود عباس، وارتقى شهيدا بتاريخ 8-1-2009.

من جانبه شكر العميد أبو اياد الوحيدي المكتب الحركي للصحفيين على هذه الزيارة، مشيدا بدور الصحفيين في كشف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا ما كان له دور مهم في كسب التعاطف الدولي معنا، مشيرا الى ان نجله إيهاب استشهد وهو يرصد بكاميرته قصف الاحتلال لمنازل المواطنين في حي تل الهوى بغزة.

وفي ختام الزيارة قدم المكتب الحركي للصحفيين درعا تقديريا لأسرة الشهيد الصحفي إيهاب أبو الخير.

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