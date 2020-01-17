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شاهد: استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ 48

شاهد: استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ 48
مظاهرات الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
خرج الآلاف من الجزائريين للتظاهر في شوارع العديد من مدن البلاد، وطالبوا بإصلاحات سياسية وإطلاق سراح المعتقلين في مظاهرات سابقة.

وأفادت صحيفة "الخبر" بأن المحتجين توافدوا على شوارع العاصمة ومدن تيزي وزو، ومستغانم، ووادي سوف، والمدية، وقالمة، والبليدة، ووهران، والبويرة، وبجاية وعنابة ومناطق أخرى، ورفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح من اعتبروهم "معتقلي رأي".

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمتظاهرين رددوا عبارات "نريد دولة مدنية لا عسكرية"، و"لن نتوقف عن الاحتجاجات".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن أجهضت المسيرة الاعتيادية لصباح الجمعة في شارع ديدوش مراد بالعاصمة، وقامت باعتقال عدد من المواطنين، كما دخل الكثير منهم في لعبة الكر والفر مع عناصر الأمن في شارع فيكتور هيغو.

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