شؤون فلسطينية

استعداداً للبطولات الخارجية..اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب

استعداداً للبطولات الخارجية..اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى الاختبارات للاعبين من مختلف الفئات العمرية للوقوف على مستوى اللاعبين من أجل اختيار الأفضل منهم لتمثيل فلسطين في البطولات المقبلة.

وأقيمت الاختبارات، بحسب تصريح وصل "دنيا الوطن" التي شارك فيها عدد من اللاعبين في ملعب اليرموك بحضور تامر العبسي نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى المركزي، الكابتن ماجد أبو مراحيل رئيس اللجنة الفنية، الكابتن أحمد عبد الهادي رئيس لجنة المسابقات والمدربين.

وشهدت الاختبارات تحقيق أزمنة مميزة لم تتحقق خلال السنوات الماضية في مختلف السباقات والتي تعكس مدى تطور ألعاب القوى في فلسطين.

وحقق اللاعب محمود اسبيتان رقماً مميزاً في مسافة 3 آلاف متر قدره 8:47 دقائق، فيما حقق اللاعب أحمد الغلبان في فئة الناشئين تحت 16 عاماً رقماً جديداً في مسافة 1200 متر بزمن 3:24 دقائق. 

كما حقق اللاعب محمد الجاروشة في فئة الناشئين تحت 16 عاماً رقماً جيداً في مسافة 3 آلاف متر بزمن 9:43 دقائق، فيما حقق الثنائي عبد الرحمن فرحات وعلاء أبو طالب من مواليد 2004 رقماً مميزاً في مسافة 400 متر بزمن 56 ثانية.

وفي مسافة 600 متر نجح اللاعب مصطفي اسبيتان في تحقيق رقم مميز وجديد بزمن دقيقة و26 ثانية.

وقال أبو مراحيل أن الاختبارات شهدت تحقيق أزمنة واعدة لم تتحقق خلال أعوام طويلة، وأرقام مبشرة لتحقيق النتائج المميزة في الاستحقاقات المقبلة.

وأكد أبو مراحيل أن اتحاد اللعبة يبذل جهوداً كبيرة من أجل تأهيل اللاعبين من خلال التدريبات والاختبارات الشاقة لتجهيز اللاعبين الأفضل قبل المشاركة في البطولات المقبلة.

وأكد أبو مراحيل أن الاتحاد برئاسة د. مازن الخطيب يولى اهتماماً كبيراً بلاعبي المنتخب في ظل الأرقام المميزة التي يحققها اللاعبين وتبشر بتحقيق إنجازات جديدة للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

بدوره اعتبر العبسي أن ما تحقق من أزمنة وأرقام خلال الاختبارات التي أشرف عليها الاتحاد تأتي نتاج الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد برئاسة د. مازن الخطيب من أجل تطوير اللعبة على مستوى الفئات العمرية والاختصاصات المختلفة.

وأضاف العبسي أن الاتحاد يأمل في تحقيق الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة في ظل الإستراتيجية الشاملة التي يعمل بها والتي تهدف تطوير ألعاب القوى في فلسطين.

وأكد العبسي أن الاتحاد لن يذخر جهداً في توفير كافة الإمكانيات للاعبي المنتخب لمواصلة التدريبات، لتجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولات المقبلة.

واعتبر العبسي أن تحقيق الأرقام الواعدة خلال اختبارات المنتخب هي خطوة أولي في تحقيق أهداف الاتحاد الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق الميداليات لفلسطين على مستوى الإقليم بحلول عام 2021 من خلال صناعة لاعبين جدد صغار قادرين علي
التحدي ورفع سقف التوقعات والذين تم اكتشافهم من خلال سلسلة بطولات المدارس التي نظمها اتحاد اللعبة خلال العامين المنصرمين.



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