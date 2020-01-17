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سوريا: مقتل مدني وإصابة إثنين بقذائف المسلحين في حلب

سوريا: مقتل مدني وإصابة إثنين بقذائف المسلحين في حلب
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة "سانا" بمقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على جمعية الزهراء بمدينة حلب.

ونقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب أطلقت ظهر اليوم 3 قذائف صاروخية على حي جمعية الزهراء في المدينة، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة إثنين آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة".

وقتل أمس ست مدنيين وأصيب 15 بجروح جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على حي السكري بمدينة حلب.

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