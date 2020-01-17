الجيش الفرنسي ينشر منظومة رادار دفاعية في السعودية لـ"طمأنة" المملكة





رام الله - دنيا الوطنقال مسؤولون إن فرنسا نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في سبتمبر أيلول 2019.واتهمت فرنسا، وفق (مونتي كارلو) إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره.وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي في وقت متأخر أمس الخميس 16 كانون الثاني يناير 2020 "في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاغوار التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية". ولم يتم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل.وقال مسؤولون فرنسيون إنه تم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية المطل على الخليج في إطار قوة مهام جاغوار. ولم يفصحوا عن المزيد من التفاصيل.