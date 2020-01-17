شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز طفلا من عانين غرب جنين

الاحتلال يحتجز طفلا من عانين غرب جنين
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، الطفل زيد رباح رشدي ياسين (10 سنوات)، من قرية عانين، غرب جنين.

وأفاد والد الطفل، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، بأن قوات الاحتلال احتجزت نجله لنحو ساعة أثناء تواجده قرب جدار الضم والفصل العنصري، وأخضعته لتحقيق ميداني قبل أن تخلي سبيله.

أخبار ذات صلة

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

استعداداً للبطولات الخارجية..اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب

استعداداً للبطولات الخارجية..اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب

القدس: أعداد مصلي الفجر أغاظت الاحتلال وأثارت عدوانيته

القدس: أعداد مصلي الفجر أغاظت الاحتلال وأثارت عدوانيته

معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه

معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه

فروانة: الأسير &#34;ماهر يونس&#34; يدخلعامه (38) في السجن على التوالي

فروانة: الأسير "ماهر يونس" يدخلعامه (38) في السجن على التوالي

المجلس الطبي يُخرج 156 طبيباً من مختلف التخصصات

المجلس الطبي يُخرج 156 طبيباً من مختلف التخصصات

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

استعداداً للبطولات الخارجية..اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب

استعداداً للبطولات الخارجية..اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب

القدس: أعداد مصلي الفجر أغاظت الاحتلال وأثارت عدوانيته

القدس: أعداد مصلي الفجر أغاظت الاحتلال وأثارت عدوانيته

معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه

معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه

الاحتلال يحتجز طفلا من عانين غرب جنين

الاحتلال يحتجز طفلا من عانين غرب جنين

فروانة: الأسير &#34;ماهر يونس&#34; يدخلعامه (38) في السجن على التوالي

فروانة: الأسير "ماهر يونس" يدخلعامه (38) في السجن على التوالي

المجلس الطبي يُخرج 156 طبيباً من مختلف التخصصات

المجلس الطبي يُخرج 156 طبيباً من مختلف التخصصات

منوعات

وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر 84 عاماً

وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر 84 عاماً

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. ومغردون: &#34;غيرة وفاء&#34;

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. ومغردون: "غيرة وفاء"

عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دولار

عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دولار

نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن تسعة فنانين رحلوا

نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن تسعة فنانين رحلوا

فيفي عبده: &#34;أمنوا على رجلي في أمريكا بملايين الدولارات&#34;

فيفي عبده: "أمنوا على رجلي في أمريكا بملايين الدولارات"

سلمى رشيد تستفز دنيا بطمة بتعليقها على قضية &#34;فضح المشاهير&#34;

سلمى رشيد تستفز دنيا بطمة بتعليقها على قضية "فضح المشاهير"

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

وفاة بطل المسلسل التركي &#34;العشق الممنوع&#34; الفنان رجب اكتوغ

وفاة بطل المسلسل التركي "العشق الممنوع" الفنان رجب اكتوغ

شاهد: فارس كرم يثير الغضب بتصريحه عن السعودية

شاهد: فارس كرم يثير الغضب بتصريحه عن السعودية

عربي

شاهد: استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ 48

شاهد: استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ 48

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب (مثلث حلايب)

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب (مثلث حلايب)

سوريا: مقتل مدني وإصابة إثنين بقذائف المسلحين في حلب

سوريا: مقتل مدني وإصابة إثنين بقذائف المسلحين في حلب

الجيش الفرنسي ينشر منظومة رادار دفاعية في السعودية لـ&#34;طمأنة&#34; المملكة

الجيش الفرنسي ينشر منظومة رادار دفاعية في السعودية لـ"طمأنة" المملكة