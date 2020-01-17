الاحتلال يحتجز طفلا من عانين غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، الطفل زيد رباح رشدي ياسين (10 سنوات)، من قرية عانين، غرب جنين.



وأفاد والد الطفل، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، بأن قوات الاحتلال احتجزت نجله لنحو ساعة أثناء تواجده قرب جدار الضم والفصل العنصري، وأخضعته لتحقيق ميداني قبل أن تخلي سبيله.