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الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للقتال في إدلب السورية

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للقتال في إدلب السورية
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع في مؤتمر برلين المعارك الأخيرة التي وقعت في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، قائلا "إن التطورات الأخيرة في إدلب تثير القلق".

في الوقت ذاته، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه لوقف فوري للقتال في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا فشل مرة أخرى في حماية المدنيين، وقال شهود ومصادر في المعارضة إن طائرات روسية وسورية تقصف المحافظة في هجوم جديد، ونفت موسكو قصف المدنيين، وفق (مونتي كارلو) الدولية. 

وقالت باشليه في بيان "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر"، وأشارت إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا قائلة "هذا الاتفاق، مثل غيره على مدار العام الماضي، فشل مرة أخرى في حماية المدنيين"، موضحة أن مكتبها تلقى تقارير تفيد باستئناف الضربات الجوية في 15 يناير كانون الثاني، كما نفذت جماعات مسلحة هجمات برية أسفرت عن سقوط قتلى.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إفادة صحفية "ما زال الناس يُقتلون، الكثير من الناس على الجانبين".

وأضاف أنه منذ اشتداد حدة الأعمال القتالية فيما يطلق عليها "منطقة خفض التصعيد" في إدلب يوم 29 أبريل نيسان وثق مراقبو الأمم المتحدة أحداثا قُتل خلالها 1506 من المدنيين منهم 293 امرأة و433 طفلا.

وقالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر كانون الأول لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا.

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