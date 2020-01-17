شؤون فلسطينية

الصالح: مستمرون بالعمل في مناطق (ج) رغم كل ممارسات الاحتلال

الصالح: مستمرون بالعمل في مناطق (ج) رغم كل ممارسات الاحتلال
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
زار وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، بلدات المزرعة القبلية وأبو شخيدم وكوبر شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، واطلع على احتياجاتهم من المشاريع التطويرية والتنموية، والتوسع الاستيطاني في المنطقة، وممارسات الاحتلال ومستوطنيه هناك.

وشملت الزيارة الميدانية التي قام بها اليوم الخميس، ورافقه فيها طواقم الوزارة والمديرية، على جولات ميدانية في شوارع البلدات واراضيها المهددة بالاستيطان، والتقى مع رؤساء وأعضاء المجالس وعدد من الأهالي والفعاليات.

وأكد الصالح خلال جولته على الاستمرار بالعمل في مناطق (ج) ضمن الخطة والأنظمة التي جاري العمل على اعدادها، بناء على قرار مجلس الوزراء بالانفكاك عن الاحتلال وبسط السيادة على مناطق (ج) رغم كل تصريحات وزراء الاحتلال وممارساتهم العنجهية ضد ارضنا وأبناء شعبنا.

واستمع الصالح والوفد المرافق لرؤساء المجالس والاهالي، واستعراضهم لأبرز الاحتياجات من المشاريع، خاصة مشاريع تطوير البنية التحتية، ومشاريع مواجهة التوسع الاستيطاني في المنطقة، والقضايا التي تؤرقهم في القيام بأعمالهم والتحديات التي يواجهونها.

وشملت الجولة منطقة عين حراشة في المزرعة القبلية التي يقوم الاحتلال ومستوطنيه بشق طرق فيها والسيطرة على مساحات واسعة من أراضي المستوطنين، وأيضا منطقة جبل نعلان المهددة، والتقى بشبان القرية المرابطون هناك منذ أكثر من عام ونصف للحفاظ على الجبل من استيلاء المستوطنين، واستمع منهم لهمومهم ومعاناتهم وبعض احتياجاتهم.

أخبار ذات صلة

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

استعداداً للبطولات الخارجية..اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب

استعداداً للبطولات الخارجية..اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب

القدس: أعداد مصلي الفجر أغاظت الاحتلال وأثارت عدوانيته

القدس: أعداد مصلي الفجر أغاظت الاحتلال وأثارت عدوانيته

معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه

معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه

الاحتلال يحتجز طفلا من عانين غرب جنين

الاحتلال يحتجز طفلا من عانين غرب جنين

فروانة: الأسير &#34;ماهر يونس&#34; يدخلعامه (38) في السجن على التوالي

فروانة: الأسير "ماهر يونس" يدخلعامه (38) في السجن على التوالي

المجلس الطبي يُخرج 156 طبيباً من مختلف التخصصات

المجلس الطبي يُخرج 156 طبيباً من مختلف التخصصات

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

مجدلاني: نفتخر بمؤسساتنا المقدسية والوزارة تسخر كافة امكانياتها لتمكين الاسر المقدسية

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

المكتب الحركي للصحفيين يزور أسرة الشهيد الصحفي إيهاب الوحيدي في ذكرى استشهاده

استعداداً للبطولات الخارجية..اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب

استعداداً للبطولات الخارجية..اتحاد ألعاب القوى يجرى الاختبارات للاعبي المنتخب

القدس: أعداد مصلي الفجر أغاظت الاحتلال وأثارت عدوانيته

القدس: أعداد مصلي الفجر أغاظت الاحتلال وأثارت عدوانيته

معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه

معايعة: الحكومة تعمل على تطوير قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار فيه

الاحتلال يحتجز طفلا من عانين غرب جنين

الاحتلال يحتجز طفلا من عانين غرب جنين

فروانة: الأسير &#34;ماهر يونس&#34; يدخلعامه (38) في السجن على التوالي

فروانة: الأسير "ماهر يونس" يدخلعامه (38) في السجن على التوالي

المجلس الطبي يُخرج 156 طبيباً من مختلف التخصصات

المجلس الطبي يُخرج 156 طبيباً من مختلف التخصصات

منوعات

وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر 84 عاماً

وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر 84 عاماً

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. ومغردون: &#34;غيرة وفاء&#34;

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. ومغردون: "غيرة وفاء"

عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دولار

عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دولار

نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن تسعة فنانين رحلوا

نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن تسعة فنانين رحلوا

فيفي عبده: &#34;أمنوا على رجلي في أمريكا بملايين الدولارات&#34;

فيفي عبده: "أمنوا على رجلي في أمريكا بملايين الدولارات"

سلمى رشيد تستفز دنيا بطمة بتعليقها على قضية &#34;فضح المشاهير&#34;

سلمى رشيد تستفز دنيا بطمة بتعليقها على قضية "فضح المشاهير"

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

وفاة بطل المسلسل التركي &#34;العشق الممنوع&#34; الفنان رجب اكتوغ

وفاة بطل المسلسل التركي "العشق الممنوع" الفنان رجب اكتوغ

شاهد: فارس كرم يثير الغضب بتصريحه عن السعودية

شاهد: فارس كرم يثير الغضب بتصريحه عن السعودية

عربي

شاهد: استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ 48

شاهد: استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ 48

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب (مثلث حلايب)

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب (مثلث حلايب)

سوريا: مقتل مدني وإصابة إثنين بقذائف المسلحين في حلب

سوريا: مقتل مدني وإصابة إثنين بقذائف المسلحين في حلب

الجيش الفرنسي ينشر منظومة رادار دفاعية في السعودية لـ&#34;طمأنة&#34; المملكة

الجيش الفرنسي ينشر منظومة رادار دفاعية في السعودية لـ"طمأنة" المملكة