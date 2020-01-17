شؤون فلسطينية

وكيل وزارة الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف ويكرم حفظة القرآن الكريم بالخليل

وكيل وزارة الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف ويكرم حفظة القرآن الكريم بالخليل
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
 تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب الحرم الإبراهيمي الشريف ، واطلع على الإجراءات التعسفية التي تتبعها وتمارسها سلطات الاحتلال لعرقلة الوصول إلى الحرم وأداء الصلاة فيه.

كما حضر أبو الرب مسابقة أمسيات الحرم الابراهيمي الشريف والتي تجري للموسم الثاني على التوالي بعنوان " في ضيافة إبراهيم الخليل عليه السلام " في الحرم الإبراهيمي من أجل حمايته وتعزيز صموده في وجه محاولات الاحتلال السيطرة عليه".

وأكد ابو الرب، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن إسرائيل حولت الحرم الإبراهيمي الشريف إلى ثكنة عسكرية، فارضة قيودا صارمة وقاسية بحق وصول المواطنين إليه مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.

وبين ابو الرب دور القيادة والحكومة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المقدسات في ظل الحصار والاحتلال منوها أنه رغم كل تلك الاعتداءات والظلم والعدوان إلا أن شعبنا مصمم على الاستمرار في نضاله حتى تحقيق أهدافه وطموحاته وحماية مقدساته.

وفي سياق متصل كما قام ابو الرب بتكريم 150 من حفظة القرآن الكريم في الاحتفال المركزي الذي نظمته مديرية جنوب الخليل بالتعاون مع لجنة القرآن الكريم ودائرة العمل النسوي بدورا.

و أشار أبو الرب إلى اعتزاز الوزارة بحفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد الذين أثبتوا كفاءتهم خلال السنوات السابقة، من خلال تحقيق مراتب متقدمة على مستوى العالم في حفظ وتجويد القرآن الكريم.

مضيفا ان تخريج هذا العدد من حفظة كتاب الله هو دليل على حرص الوزارة على تعليم ونشر ثقافة قراءة وحفظ القرآن الكريم وأنها تعمل جاهدة من خلال برامجها وخططها على فتح مزيد من المراكز ودور القرآن الكريم .

بدوره أوضح مدير عام أوقاف جنوب الخليل الدكتور ناصر دودين على ضرورة بذل كل الجهود وتسخير كافة الإمكانات لخدمة مراكز تعليم القرآن والملتحقين بها وتطوير طرق وأساليب جديدة ومتجددة في العملية التعليمية لحفظ القرآن الكريم .

وأشاد رئيس بلدية دورا فوزي ابو هليل بكلمته بدور وزارة الأوقاف والقائمين عليها خاصة في مجالات تحفيظ القرآن الكريم والتعليم الشرعي في فلسطين ، مؤكدا ان تكريم هذا العدد من الحافظين لكتاب الله يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها وزارة الأوقاف والذي يظهر بفوز فلسطين بمراتب متقدمة في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم.

وتخلل حفل التكريم الذي حضره المستشار زياد رجوب والوكيل المساعد للوعظ والإرشاد الشيخ عاطف صالح وبمشاركة المؤسسات الرسمية والشعبية ومدراء الاوقاف والأجهزة الأمنية وجمع من المؤسسات الخيرية في المحافظة، فقرة أناشيد
إسلامية، وأخرى تلاوة القرآن ، وتوزيع شهادات تكريم وجوائز على حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد والعاملين بتحفيظ القرآن الكريم .

أخبار ذات صلة

الصالح: مستمرون بالعمل في مناطق (ج) رغم كل ممارسات الاحتلال

الصالح: مستمرون بالعمل في مناطق (ج) رغم كل ممارسات الاحتلال

وقفة ومسيرة حاشدة في (رام الله) إسنادا لصمود القدس والعسيوية

وقفة ومسيرة حاشدة في (رام الله) إسنادا لصمود القدس والعسيوية

&#34;فتح&#34;: اقتحام الاحتلال لـ &#34;الأقصى&#34; استباحة للمقدسات بغطاء أميركي

"فتح": اقتحام الاحتلال لـ "الأقصى" استباحة للمقدسات بغطاء أميركي

لماذا يرش الاحتلال المبيدات الكيميائية على المحاصيل الزراعية بغزة ثم يستوردها؟

لماذا يرش الاحتلال المبيدات الكيميائية على المحاصيل الزراعية بغزة ثم يستوردها؟

أبو كرش: الحكومة خالية الوفاض وليس لديها شيء لتفريغات 2005

أبو كرش: الحكومة خالية الوفاض وليس لديها شيء لتفريغات 2005

نقيب الاطباء يصدر توضيحاً حول &#34;اطباء قطاع غزة&#34; ويؤكد استعداده التوجه للقطاع

نقيب الاطباء يصدر توضيحاً حول "اطباء قطاع غزة" ويؤكد استعداده التوجه للقطاع

الخضري: انعدام الأمن الغذائي يطال أكثر من 70% من أسر غزة

الخضري: انعدام الأمن الغذائي يطال أكثر من 70% من أسر غزة

أسرى فلسطين: 200 حالة اعتقال منذ بداية 2020

أسرى فلسطين: 200 حالة اعتقال منذ بداية 2020

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الصالح: مستمرون بالعمل في مناطق (ج) رغم كل ممارسات الاحتلال

الصالح: مستمرون بالعمل في مناطق (ج) رغم كل ممارسات الاحتلال

وقفة ومسيرة حاشدة في (رام الله) إسنادا لصمود القدس والعسيوية

وقفة ومسيرة حاشدة في (رام الله) إسنادا لصمود القدس والعسيوية

وكيل وزارة الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف ويكرم حفظة القرآن الكريم بالخليل

وكيل وزارة الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف ويكرم حفظة القرآن الكريم بالخليل

نقيب الاطباء يصدر توضيحاً حول &#34;اطباء قطاع غزة&#34; ويؤكد استعداده التوجه للقطاع

نقيب الاطباء يصدر توضيحاً حول "اطباء قطاع غزة" ويؤكد استعداده التوجه للقطاع

الخضري: انعدام الأمن الغذائي يطال أكثر من 70% من أسر غزة

الخضري: انعدام الأمن الغذائي يطال أكثر من 70% من أسر غزة

أسرى فلسطين: 200 حالة اعتقال منذ بداية 2020

أسرى فلسطين: 200 حالة اعتقال منذ بداية 2020

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله

40 ألفا يؤدون &#34;الجمعة&#34; في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

40 ألفا يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

منوعات

وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر 84 عاماً

وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر 84 عاماً

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. ومغردون: &#34;غيرة وفاء&#34;

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. ومغردون: "غيرة وفاء"

عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دولار

عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دولار

نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن تسعة فنانين رحلوا

نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن تسعة فنانين رحلوا

فيفي عبده: &#34;أمنوا على رجلي في أمريكا بملايين الدولارات&#34;

فيفي عبده: "أمنوا على رجلي في أمريكا بملايين الدولارات"

سلمى رشيد تستفز دنيا بطمة بتعليقها على قضية &#34;فضح المشاهير&#34;

سلمى رشيد تستفز دنيا بطمة بتعليقها على قضية "فضح المشاهير"

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

وفاة بطل المسلسل التركي &#34;العشق الممنوع&#34; الفنان رجب اكتوغ

وفاة بطل المسلسل التركي "العشق الممنوع" الفنان رجب اكتوغ

شاهد: فارس كرم يثير الغضب بتصريحه عن السعودية

شاهد: فارس كرم يثير الغضب بتصريحه عن السعودية

عربي

الكرملين: حفتر يزور موسكو لمواصلة الحوار بشأن الأزمة في ‎ليبيا

الكرملين: حفتر يزور موسكو لمواصلة الحوار بشأن الأزمة في ‎ليبيا

مصر تكشف تفاصيل الاتفاق المبدئي حول سد النهضة

مصر تكشف تفاصيل الاتفاق المبدئي حول سد النهضة

مفتي تنظيم الدولة في قبضة الأمن العراقي

مفتي تنظيم الدولة في قبضة الأمن العراقي

وزارة الدفاع الروسية تنفي قصف مقاتلاتها أهدافا مدنية في إدلب السورية

وزارة الدفاع الروسية تنفي قصف مقاتلاتها أهدافا مدنية في إدلب السورية