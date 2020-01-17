وكيل وزارة الأوقاف يتفقد الحرم الإبراهيمي الشريف ويكرم حفظة القرآن الكريم بالخليل





رام الله - دنيا الوطنتفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب الحرم الإبراهيمي الشريف ، واطلع على الإجراءات التعسفية التي تتبعها وتمارسها سلطات الاحتلال لعرقلة الوصول إلى الحرم وأداء الصلاة فيه.كما حضر أبو الرب مسابقة أمسيات الحرم الابراهيمي الشريف والتي تجري للموسم الثاني على التوالي بعنوان " في ضيافة إبراهيم الخليل عليه السلام " في الحرم الإبراهيمي من أجل حمايته وتعزيز صموده في وجه محاولات الاحتلال السيطرة عليه".وأكد ابو الرب، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن إسرائيل حولت الحرم الإبراهيمي الشريف إلى ثكنة عسكرية، فارضة قيودا صارمة وقاسية بحق وصول المواطنين إليه مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.وبين ابو الرب دور القيادة والحكومة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المقدسات في ظل الحصار والاحتلال منوها أنه رغم كل تلك الاعتداءات والظلم والعدوان إلا أن شعبنا مصمم على الاستمرار في نضاله حتى تحقيق أهدافه وطموحاته وحماية مقدساته.وفي سياق متصل كما قام ابو الرب بتكريم 150 من حفظة القرآن الكريم في الاحتفال المركزي الذي نظمته مديرية جنوب الخليل بالتعاون مع لجنة القرآن الكريم ودائرة العمل النسوي بدورا.و أشار أبو الرب إلى اعتزاز الوزارة بحفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد الذين أثبتوا كفاءتهم خلال السنوات السابقة، من خلال تحقيق مراتب متقدمة على مستوى العالم في حفظ وتجويد القرآن الكريم.مضيفا ان تخريج هذا العدد من حفظة كتاب الله هو دليل على حرص الوزارة على تعليم ونشر ثقافة قراءة وحفظ القرآن الكريم وأنها تعمل جاهدة من خلال برامجها وخططها على فتح مزيد من المراكز ودور القرآن الكريم .بدوره أوضح مدير عام أوقاف جنوب الخليل الدكتور ناصر دودين على ضرورة بذل كل الجهود وتسخير كافة الإمكانات لخدمة مراكز تعليم القرآن والملتحقين بها وتطوير طرق وأساليب جديدة ومتجددة في العملية التعليمية لحفظ القرآن الكريم .وأشاد رئيس بلدية دورا فوزي ابو هليل بكلمته بدور وزارة الأوقاف والقائمين عليها خاصة في مجالات تحفيظ القرآن الكريم والتعليم الشرعي في فلسطين ، مؤكدا ان تكريم هذا العدد من الحافظين لكتاب الله يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها وزارة الأوقاف والذي يظهر بفوز فلسطين بمراتب متقدمة في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم.وتخلل حفل التكريم الذي حضره المستشار زياد رجوب والوكيل المساعد للوعظ والإرشاد الشيخ عاطف صالح وبمشاركة المؤسسات الرسمية والشعبية ومدراء الاوقاف والأجهزة الأمنية وجمع من المؤسسات الخيرية في المحافظة، فقرة أناشيدإسلامية، وأخرى تلاوة القرآن ، وتوزيع شهادات تكريم وجوائز على حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد والعاملين بتحفيظ القرآن الكريم .