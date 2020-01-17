شؤون فلسطينية

لماذا يرش الاحتلال المبيدات الكيميائية على المحاصيل الزراعية بغزة ثم يستوردها؟

لماذا يرش الاحتلال المبيدات الكيميائية على المحاصيل الزراعية بغزة ثم يستوردها؟
صور تعبيرية
خاص دنيا الوطن
أكد أستاذ العلوم البيئية، المشارك في الجامعة الإسلامية، عبد الفتاح عبد ربه، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما يرش المحاصيل الزراعية بالمبيدات الحشرية، شرقي قطاع غزة، يسعى من وراءذلك لأمرين وهما: مسح المنطقة الحدودية لمنع التسلل من قطاع غزة إلى مناطقه، وثانيًا قتل الأعشاب والأشجار.

وأوضح عبد ربه لـ"دنيا الوطن"، أن كثرة المبيدات التي يلقيها الاحتلال، قد تعمل على تغيير خصائص التربة الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية، وبالتالي تؤثر على خصوبة التربة مستقبلًا، مشيرًا إلى أن بعض الآراء التي استقاها من بعض الخبراء والمزارعين، أكدوا له أن التربة شرقي قطاع غزة، أصبحت غير مُنتجة، بسبب الرش المُكثف للمبيدات.

وعن أسباب رش الاحتلال للمبيدات، وفي ذات الوقت يستورد من غزة بعض المحاصيل الزراعية، قال عبد ربه: إن الاحتلال عندما يستورد يقوم باجراء فحوصات دقيقة وشاملة للمنتج، سواءً أكان فاكهة أو خضارًا، حتى إنه قبل عدة أسابيع، أرجع بطاطا مستوردة من قطاع غزة، بعد الاشتباه بوجود مبيدات.

ولفت إلى أن هذا الرش لا يقتل فقط الأعشاب والمحاصيل الزراعية، بل أيضًا يقتل الحيوانات البرية، والدواجن، والحشرات النافعة كالنحل، إضافة إلى تلويث الجو، وتسرب المبيدات إلى المياه الجوفية، موضحًا أن فتح الاحتلال للعبارات، يؤدي أيضًا لانجراف التربة، ويجعلها غير صالحة للزراعة، ومستقبلًا نرى ظاهرة التصحر.

يُذكر، أن وزارة الزراعة، بغزة، نددت بفتح الاحتلال عبّارات مياه الأمطار على الأراضي الزراعية، ورش طائراته مبيدات ضارة على مزارع المواطنين. 

وطالبت مؤسستا حقوق الإنسان "مركز الميزان، جيشاه- مسلك"، في بيان صحفي مشترك، بالتوقف عن عمليات الرش، والكف عن تعريض حياة وممتلكات المواطنين والبيئة الطبيعية بغزة
 للخطر.

وأكدت المؤسستان، أن عمليات الرش التي تقوم بها سلطات الاحتلال مدمرة، ومحظورة بحسب القانون الإسرائيلي والدولي، ولا يوجد أي تبرير أو أساس قانوني للاستمرار بهذه الأعمال، التي تمس بحقوق الإنسان، وتعرض حياة وممتلكات المواطنين في قطاع غزة للخطر.

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