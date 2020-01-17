نقيب الاطباء يصدر توضيحاً حول "اطباء قطاع غزة" ويؤكد استعداده التوجه للقطاع





واشار النقيب، في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، انه وعلى الرغم من أن ما ذكر هو الواقع الذي نعيشه منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية ولا نستطيع الا التعامل معه، الا أن أحدا لم يعمل بشكل نهائي على تغييره، أن موقف النقيب وموقف مجلس النقابة الحالي و منذ اليوم الأول على انتخاب النقيب واضح حيث اعلن حينها انه سيتم العمل على توحيد النقابتين لتكون نواة لنقابة أطباء فلسطين تشمل الكل الفلسطيني، مؤكدا استعداده للذهاب الى غزة على الفور قائلا "لنكون نحن المبادرون ونواة لإعادة اللحمة لشقي للوطن".





وأكد النقيب في بيانه " أننا الاحرص على الوحدة وعلى رأب الصدع و في كل المؤتمرات والندوات نوجه الدعوة لزملائنا في القطاع الحبيب ونقدم كل امكانيانتا لتسهيل تواجدهم معنا ولم يمر مؤتمر واحد دون حضور اعداد كبيرة من زملائنا من القطاع وهذا هو الواجب وليس منّة من احد".





وأكد النقيب أيضا ان هذا موقفنا تاريخياً، مستهجناً الحملة العنيفة ضده كنقيب وفي وقت نخوض فيه حوارا ومفاوضات شديدة مع الحكومة كادت لتعصف وترمي بنا في تصعيد وإجراءات مزلزلة لتحصيل حقوق منتسبينا لولا لطف الله وتدخل الرئيس رأس الشرعية الفلسطينية، مشيراً الى ان النقابة اهدت الرئيس خلال لقاء شهادة فخرية كرئيس فخري لنقابة أطباء فلسطين وأول عضو فيها و تمنينا عليه ببدأ العمل على إنشائها.



وختم النقيب بيانه قائلا "أننا نؤمن بأننا شعب واحد على ارض واحدة، هذا شعارنا كان وسيكون ولن نألوا جهدا للعمل حتى توحيد الاطباء في نقابة فلسطينية واحدة تجمع الكل الفلسطيني".







رام الله - دنيا الوطنأصدر نقيب الاطباء الدكتور شوقي صبحه، بياناً توضيحياً رداً على بيان للمكتب الحركة للاطباء بغزة، ولكل من وصفهم بأنهم يتصيدون بالماء العكر، مشيرا فيه الى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول ( أن أطباء غزة، غير تابعين للنقابة"، قائلاً: "نحن نقابة أردنية، وليست فلسطينية، وفقط الضفة الغربية تابعة لنا، غزة لها جمعية، وغير تابعة لنقابتنا) جاء في غير السياق والهدف الذي ذكر فيه وقام البعض باقتطاع هذه الجزئيه فقط من حديث طويل بهذا الخصوص لأغراض التشويه ونشر الفتنة.