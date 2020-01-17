نتنياهو: بأموال المصريين سنطور مؤسسات إسرائيل





رام الله - دنيا الوطنتباهى رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو)، مساء اليوم الجمعة، بعملية ضخ الغاز الإسرائيلي إلى جمهورية مصر العربية.وأشار (نتنياهو)، وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية) إلى أن إسرائيل أصبحت قوة عظمي في مجال الطاقة، وأنها بدأت فعلياً بتصدير الغاز إلى مصر.وأوضح، أن إسرائيل ستحصل على مئات المليارات جراء ضخ الغاز، مؤكدا أن حكومته ستقوم بتطوير مؤسسات إسرائيل، من عائدات تصدير الغاز للمصريين.يذكر أنه وبموجب اتفاقيات مبرمة العامين الماضيين، ستصدر تل أبيب 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، في حين وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.وأثارت الصفقة حينها جدلا في مصر التي كانت تصدر الغاز لإسرائيل حتى سنوات قليلة مضت.يذكر أن هناك خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين مصر وإسرائيل، حيث كان ينقل قبل سنوات الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أن يتوقف عن العمل بسبب الهجمات المتكررة التي كان يتعرض لها من جانب المسلحين شمال سيناء.