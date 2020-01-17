الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله

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رام الله - دنيا الوطن

هدم المواطن عمار نصار، اليوم الجمعة، منزله الكائن في قرية جبل المكبر في القدس، بيده، بقرار من بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.



وأوضح ماهر نصار، في تصريحات صحفية، أن شقيقه اضطر لهدم منزله، حيث أمهلته البلدية حتى الثلاثاء المقبل، لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم البلدية بذلك ثم تفرض عليه "أجرة الهدم لطواقم واليات البلدية والقوات المرافقة".



ويعيش في المنزل 6 أفراد بينهم 4 أطفال.



وكانت بلدية الاحتلال قد أجبرت شقيقي عمار، ماهر ومحمد، على هدم منزليهما في البلدة الأسبوع الماضين والذين يؤويان 15 فردا بينهم 11 طفلا.