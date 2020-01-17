40 ألفا يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أدى نحو 40 ألفا من الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن أبناء شعبنا أدوا الصلاة في رحاب "الأقصى"، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة، وانتشار عناصر شرطة الاحتلال على بواباته، بحسب ما أفادت وكالة (وفا) الرسمية.



وكانت شرطة الاحتلال الخاصة اعتدت بوحشية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر اليوم، وأرغمتهم على مغادرته.