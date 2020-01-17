الكرملين: حفتر يزور موسكو لمواصلة الحوار بشأن الأزمة في ‎ليبيا

الجنرال الليبي خليفة ‎حفتر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الكرملين الروسي، أن الجنرال الليبي خليفة ‎حفتر، أكد قبوله الدعوة لزيارة موسكو لمواصلة الحوار بشأن الأزمة في ‎ليبيا.



إلى ذلك، أجرى حفتر محادثات في العاصمة اليونانية أثينا، التي وصلها في زيارة مفاجئة، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.



وكان حفتر وافق أمس الخميس "من حيث المبدأ" على المشاركة في مؤتمر برلين، بعد أن أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج أنه سيشارك في المؤتمر.



وفي خطوة مفاجئة، وصل حفتر أمس إلى أثينا بطائرة خاصة، لإجراء لقاءات لم يعلن عنها مسبقا، ويُتوقع أن يجري مزيدا من المحادثات اليوم الجمعة مع ديندياس قبل لقاء مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.