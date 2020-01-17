مصر تكشف تفاصيل الاتفاق المبدئي حول سد النهضة

سد النهضة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الري والموارد المائية في مصر، إن بعض المواقع تناولت معلومات خاطئة عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن.



وأشارت الوزارة إلى البيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي تناول العديد من النقاط الهامة، حيث تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرولوجية النهر بمعنى أن تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية.



ونوهت وزارة الري، إلى أن هذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت إنما اعتمادا على هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان.



وأضافت الوزارة، أن "البيان تناول مرحلة الملء الأولى في وقت سريع، وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة مما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير جسيم على دول المصب للمساهمة في توفير الطاقة للشعب الإثيوبيط.



وأشارت إلى أنه تم "التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، وتلتزم إثيوبيا بإجراءات لتخفيف النتائج المترتبة على ذلك، وسيتم استكمال التفاصيل في هذا الإطار في مشاورات الأسبوعين القادمين".