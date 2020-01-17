دولي

عدد سكان الصين ينمو إلى 1.4 مليار نسمة

عدد سكان الصين ينمو إلى 1.4 مليار نسمة
مواطنون صينيون
رام الله - دنيا الوطن
زاد عدد سكان الصين، باستثناء المناطق الإدارية الخاصة في هونغ كونغ وماكاو وتايوان، بحلول نهاية عام 2019 بمقدار4.67 مليون شخص، ليتجاوز 1.4 مليار شخص.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الحكومي لجمهورية الصين الشعبية، انخفض الرقم مقارنة مع عام 2018، حيث زاد عدد سكان الصين بمقدار 5.3 مليون شخص، وفق ما نقلت وكالة (سكاي نيوز).

وتم تسجيل 14.65 مليون حديثي الولادة في البلاد عام 2019. وفي نفس العام، توفي 9.98 مليون شخص في الصين. وكانت الزيادة الطبيعية 3.34 لكل ألف شخص.

ويبلغ عدد الذكور 715.27 مليون، والإناث 684.78 مليون، وهكذا وصل مجموع عدد سكان الصين إلى مليار و400 مليون و50 ألف شخص.

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