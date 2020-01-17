الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان في القدس

قوات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، الشابين منير الباسطي ومحمد ابو شوشة من خارج بابي حطة والإسباط بالقدس.



وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن من بين المعتقلين من أبواب الأقصى اليوم أيضًا: منصور الطويل، وجهاد الشلبي، وخالد الشلبي، وقصي محمد، وحولوا الى مركز التوقيف "القشلة".



كما اعتقلت قوات الاحتلال فجرا الشاب محمد جبارين، وأفرجت عنه بشرط الابعاد عن الأقصى لمدة أسبوع والحضور مجددا للتحقيق بعد انتهاء فترة الابعاد.



وأبعدت أمس الشاب يعقوب الدباغ عن الأقصى لمدة خمسة أشهر، والشاب أحمد درباس وسامي فتيحة عن الأقصى لمدة أسبوع.