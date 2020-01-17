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مفتي تنظيم الدولة في قبضة الأمن العراقي

مفتي تنظيم الدولة في قبضة الأمن العراقي
قوات الأمن العراقية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت قوات الأمن العراقية، القبض على مفتي تنظيم الدولة، في الموصل، المكنى بـ"أبو عبد الباري".

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان لها نشرته (السومرية نيوز): إن "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة تمكن من إلقاء القبض على مفتي التنظيم شفاء النعمة، المكنى أبو عبد الباري".

كما أضافت أن "أبو عبد الباري كان يعمل إماماً وخطيباً في عدد من مساجد المدينة، وقد عرف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية".

وتابعت: "أبو عبد الباري يعتبر من القياديين في الصف الأول لتنظيم الدولة وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم".

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