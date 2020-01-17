ارتفاع وفيات السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع حصيلة ضحايا مرض مرتبط باستعمال السيجارة الإلكترونية إلى 60 حالة في أمريكا إضافة إلى مئات الإصابات، بحسب ما أعلنت المراكز الوطنية الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وقالت المراكز في بيان مشترك، إن "الوفيات سجلت في 27 ولاية إضافة إلى العاصمة واشنطن"، وأن "الإصابات سجلت في جميع ولايات البلاد الـ50، بالإضافة إلى أراضي بورتوريكو وجزر العذراء"، وفق (CNN).



وأوضحت، أن "أعمار الضحايا تتراوح بين 15 و75 عاما مشددة على أنها وبالتعاون مع الإدارة الفدرالية للغذاء والسلطات الصحية، أحرزت تقدما في تحديد أسباب المرض".



وأعلنت المراكز مطلع تشرين الثاني الماضي، أن تحقيقاتها تفيد بأن "خلات فيتامين ه"، هي السبب المحتمل وراء حالات الوفاة والإصابة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة دور مكونات أخرى في هذه السجائر.