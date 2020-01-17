دولي

ما هي أغلى مدينة في العالم؟

ما هي أغلى مدينة في العالم؟
مدينة زيورخ السويسرية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر التقرير الذي أصدرته شركة (نومبيو) أن مدينة زيورخ السويسرية تتصدر تصنيف المدن الأغلى من حيث تكلفة المعيشة.

 وهيمنت مدن سويسرا على قائمة المدن الأعلى تكلفة، وخلت قائمة المدن الخمس الأغلى من أية مدينة تقع خارج سويسرا، وفق (سبوتنيك).

وفيما يلي المدن العشر الأغلى في العالم في تقدير شركة "نومبيو":

أولا: زيورخ.

ثانيا: بازل.

ثالثا: لوزان.

رابعا: جنيف.

خامسا: برن.

سادسا: ستافانغر (النرويج)

سابعا: أوسلو (العاصمة النرويجية)

ثامنا: ترونهايم (النرويج).

تاسعا: ريكيافيك (ايسلندا).

عاشرا: برغن (النرويج).

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