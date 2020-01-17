نادي الأسير: اتفاق بين أسرى "عوفر" وإدارة سجون الاحتلال بشأن الأسرى الأطفال

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير، إن اتفاقاً مبدئياً جرى بين الأسرى في معتقل "عوفر" وإدارة سجون الاحتلال، يتضمن نقل اثنين من ممثلي الأطفال من "عوفر" إلى "الدامون" في أقصى حد يوم الأحد المقبل.



وأضاف نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن"، أنه وخلال أسبوع سيتم تجهيز غرفة للممثلين بحيث يتواجدون مع الأطفال الأسرى كما كان قائماً في سجن "عوفر".



وأوضح أنه خلال الفترة المؤقتة ولحين نقل الممثلين وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في قسم الأطفال الأسرى، فإنه سيتم السماح للممثلين المنقولين التواجد بشكل مبدئي لمدة عشر ساعات خلال النهار.



ولفت نادي الأسير إلى أن استمرار مسار الاتفاق المبدئي، مرهون بتنفيذ إدارة سجون الاحتلال الخطوة النهائية بنقل الممثلين، وعودة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، بحيث يدير الممثلون نظام حياة الأطفال الأسرى في سجن "الدامون".



يذكر أن إدارة سجون الاحتلال نقلت (33) أسيرا من الأطفال، في خطوة مفاجئة من سجن "عوفر" إلى "الدامون" دون ممثليهم، الأمر الذي اعتبره الأسرى تحولا خطيرا في هذه القضية، ومحاولة للاستفراد بالأطفال، وتهديد مصيرهم، وسلب أحد أهم مُنجزات الأسرى التاريخية.



يُشار إلى أن عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 200 طفل، يتوزعون على سجون "عوفر، الدامون، ومجدو".