حزب التحرير: يجب السعي لإقامة خلافة على منهاج النبوة

أنصار حزب التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

وجه حزب التحرير في فلسطين، رسالة إلى الأمة الإسلامية بضرورة السعي لإقامة خلافة على منهاج النبوة، معتبرة أن ذلك يحقق تحرير بيت المقدس وانتشار الإسلام وترسخ جذوره في العالم كله.



جاء ذلك في كلمة ألقيت في ذكرى فتح القسطنطينية التي تصادف العشرين من شهر جمادى الأولى، حيث ألقيت الكلمة وسط اعداد من مناصري الحزب الذين هتفوا للخلافة ورفعوا رايات العقاب وشعارات تطالب بما أسموه "الاستخلاف والتمكين في الأرض".



ودعا الحزب، لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، وتحرير المسجد الأقصى واتخاذ بيت المقدس عاصمة لدولة الخلافة، وأن يُلقي الإسلام بجرانه في الأرض فيبلغ مشارقها ومغاربها، وفق تعبيرهم.