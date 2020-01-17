بدران: الأقصى خط أحمر لن نسمح المساس بقدسيته

عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت حركة حماس تحية للمرابطين الذي لبوا نداء صلاة الفجر بالآلاف، متحدين اجراءات الاحتلال ومتحملين حالة الطقس وبرودته.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، في بيان وصل "دنيا الوطن": إن الحشود الكبيرة التي شاركت في صلاة الفجر المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومساجد فلسطين عامة، ما هي إلا شرارة الأمل بالنصر والتحرير فتلك الجموع رجالا ونساء فداء للأقصى وترابه.



وأوضح أن رسالة الجموع لقادة الاحتلال الذين دفعوا الشرطة للاعتداء على المصلين في ساحات الأقصى المبارك، هي أن الأقصى بكل أروقته وساحاته خط أحمر لن نسمح المساس بقدسيته.



وأضاف بدران، أن جهود الاحتلال في تهويد الأقصى والإبراهيمي، وتدنيس المقدسات، والاعتداء على المرابطين، لتؤكد ضرورة انخراط أبناء الأمتين العربية والإسلامية في دعم الأقصى والمرابطين، وأن تكون صلاة الفجر في كل العواصم العربية والإسلامية ايذانا ببدء مسيرة الأمة للنصر والتحرير.