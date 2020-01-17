بريطانيا تدرج "حزب الله" بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية

مقاتلو حزب الله

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، الجمعة، أنها أدرجت "حزب الله" اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010.



وقالت وزارة الخزانة البريطانية، إنها صنفت منظمة "حزب الله" برمتها على أنها جماعة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب وتمويل الإرهاب، وبالتالي سيتم تجميد أصولها.



وكان الجناح العسكري للحزب في السابق، هو الوحيد الخاضع لتجميد الأصول بموجب قواعد حكومة المملكة المتحدة، وفق ما أشارت قناة (روسيا اليوم).