عربي

بريطانيا تدرج "حزب الله" بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية

بريطانيا تدرج "حزب الله" بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية
مقاتلو حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، الجمعة، أنها أدرجت "حزب الله" اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية، إنها صنفت منظمة "حزب الله" برمتها على أنها جماعة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب وتمويل الإرهاب، وبالتالي سيتم تجميد أصولها.

وكان الجناح العسكري للحزب في السابق، هو الوحيد الخاضع لتجميد الأصول بموجب قواعد حكومة المملكة المتحدة، وفق ما أشارت قناة (روسيا اليوم).

أخبار ذات صلة

وزارة الدفاع الروسية تنفي قصف مقاتلاتها أهدافا مدنية في إدلب السورية

وزارة الدفاع الروسية تنفي قصف مقاتلاتها أهدافا مدنية في إدلب السورية

رئيس الوزراء الإيطالي يصل الجزائر لبحث الأزمة الليبية

رئيس الوزراء الإيطالي يصل الجزائر لبحث الأزمة الليبية

شاهد: فيديو يكشف مشاهد من عملية هروب كارلوس غصن

شاهد: فيديو يكشف مشاهد من عملية هروب كارلوس غصن

قرقاش: السودان مُصمم على بناء نظام عصري

قرقاش: السودان مُصمم على بناء نظام عصري

مصر وإثيوبيا والسودان يضعون اللمسات الأخيرة لاتفاق سد النهضة هذا الشهر

مصر وإثيوبيا والسودان يضعون اللمسات الأخيرة لاتفاق سد النهضة هذا الشهر

تفاصيل تُنشر لأول مرة.. هل كان صهر عبد الناصر عميلاً للموساد الإسرائيلي؟

تفاصيل تُنشر لأول مرة.. هل كان صهر عبد الناصر عميلاً للموساد الإسرائيلي؟

لمحاربة (تنظيم الدولة).. أميركا تستأنف عملياتها في العراق

لمحاربة (تنظيم الدولة).. أميركا تستأنف عملياتها في العراق

شاهد: عشرات الإصابات والاعتقالات بمواجهات ليلية في لبنان

شاهد: عشرات الإصابات والاعتقالات بمواجهات ليلية في لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بينهم أسير محرر من بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بينهم أسير محرر من بيت لحم

طائرات الاحتلال تقصف هدفاً للمقاومة شمال قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف هدفاً للمقاومة شمال قطاع غزة

القائم بأعمال مدير (أونروا) يتهم أمريكا وإسرائيل بالعمل ضد الوكالة

القائم بأعمال مدير (أونروا) يتهم أمريكا وإسرائيل بالعمل ضد الوكالة

المكتب الحركي الطبي بالقطاع يَرُدّ على تصريحات نقيب الأطباء لـ &#34;دنيا الوطن&#34;

المكتب الحركي الطبي بالقطاع يَرُدّ على تصريحات نقيب الأطباء لـ "دنيا الوطن"

الزراعة الإسرائيلية تُوقف استيراد الفراولة من قطاع غزة

الزراعة الإسرائيلية تُوقف استيراد الفراولة من قطاع غزة

100 أسير يعيشون أوضاعاً مأساوية بعد نقلهم إلى &#34;نفحة&#34;

100 أسير يعيشون أوضاعاً مأساوية بعد نقلهم إلى "نفحة"

الديمقراطية: رش الاحتلال للأراضي الزراعية بمبيدات كيميائية خطوة عدوانية ترقى لجريمة حرب

الديمقراطية: رش الاحتلال للأراضي الزراعية بمبيدات كيميائية خطوة عدوانية ترقى لجريمة حرب

هيئة الأسرى: أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى المنقولون من سجن (ريمون) إلى (نفحة)

هيئة الأسرى: أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى المنقولون من سجن (ريمون) إلى (نفحة)

منوعات

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. ومغردون: &#34;غيرة وفاء&#34;

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. ومغردون: "غيرة وفاء"

عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دولار

عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دولار

نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن تسعة فنانين رحلوا

نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن تسعة فنانين رحلوا

فيفي عبده: &#34;أمنوا على رجلي في أمريكا بملايين الدولارات&#34;

فيفي عبده: "أمنوا على رجلي في أمريكا بملايين الدولارات"

سلمى رشيد تستفز دنيا بطمة بتعليقها على قضية &#34;فضح المشاهير&#34;

سلمى رشيد تستفز دنيا بطمة بتعليقها على قضية "فضح المشاهير"

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة ماجدة الصباحي

وفاة بطل المسلسل التركي &#34;العشق الممنوع&#34; الفنان رجب اكتوغ

وفاة بطل المسلسل التركي "العشق الممنوع" الفنان رجب اكتوغ

شاهد: فارس كرم يثير الغضب بتصريحه عن السعودية

شاهد: فارس كرم يثير الغضب بتصريحه عن السعودية

هل تتذكرون بطلة &#34;جواهر&#34;؟ شاهدوا كيف أصبح شكلها وحقيقة إجرائها عمليات تجميل

هل تتذكرون بطلة "جواهر"؟ شاهدوا كيف أصبح شكلها وحقيقة إجرائها عمليات تجميل

آخر ظهور للفنانة المصرية الراحلة ماجدة الصباحي

آخر ظهور للفنانة المصرية الراحلة ماجدة الصباحي

عربي

وزارة الدفاع الروسية تنفي قصف مقاتلاتها أهدافا مدنية في إدلب السورية

وزارة الدفاع الروسية تنفي قصف مقاتلاتها أهدافا مدنية في إدلب السورية

رئيس الوزراء الإيطالي يصل الجزائر لبحث الأزمة الليبية

رئيس الوزراء الإيطالي يصل الجزائر لبحث الأزمة الليبية

شاهد: فيديو يكشف مشاهد من عملية هروب كارلوس غصن

شاهد: فيديو يكشف مشاهد من عملية هروب كارلوس غصن

قرقاش: السودان مُصمم على بناء نظام عصري

قرقاش: السودان مُصمم على بناء نظام عصري