شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بينهم أسير محرر من بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بينهم أسير محرر من بيت لحم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان بينهم أسير محرر، من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة.

والمعتقلون هم: الأسير المحرر رمزي محمد الهريمي (22 عاما)، من شارع الصف، وعبد الله إبراهيم جواريش (20 عاما) من جبل المالح وسط بيت لحم، وزيد محمد الهريمي (27 عاما) من قرية أبو انجيم شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق هندازة، ورفيدة، وحرملة، ورخمة.

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