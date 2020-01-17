طقس الجمعة: أجواء غائمة وباردة في الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة خاصة خلال ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة و البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



أما غدا السبت 2020/01/18: يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة و البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



ويوم الاحد 2020/01/19: يكون الجو غائماً و شديد البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا و البحر مائجاً.



فيما يوم الاثنين 2020/01/20: يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي السبت والاحد من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.



وحذرت من خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الافقية.