شؤون فلسطينية

فدوى البرغوثي: "أبو القسام" بخير ومعنوياته عالية ولنا لقاء قريب

فدوى البرغوثي: "أبو القسام" بخير ومعنوياته عالية ولنا لقاء قريب
فدوى البرغوثي عضو المجلس الثوري لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المحامية فدوى البرغوثي عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أنها زارت زوجها الأسير القائد مروان البرغوثي بعد منعها لما يقرب من ثلاث سنوات.

وكتبت فدوى البرغوثي عبر صفحتها ( فيسبوك): "اخوتي اخواتي الاصدقاء الاعزاء، بعد 33 شهرًا من منعي من زيارة ابو القسام،  ابلغني الصليب الاحمر  بحصوله على موافقة لزيارتي  وتمت الزيارة".

وقالت فدوى البرغوثي: "الحمدلله.. أبو القسام بخير، وبصحة جيدة، ومعنويات عالية، شباب، رياضي، واثق، صافِ الذهن ، بسلم على الجميع ومشتاق للجميع" .

وختمت منشورها بالقول: "ولنا لقاء قريب".



وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، أكد أن حركته، ستضع الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على رأس قوائم الأسرى المُطلوب الإفراج عنهم؛ حال تمت صفقة تبادل أسرى مع الجانب الإسرائيلي.

وقال الهندي لـ"دنيا الوطن": إن "عيون حركة حماس، وعيون المقاومة الفلسطينية نحو مروان، ولديهم إصرار بأن يكون الأخ مروان البرغوثي على رأس هذه الصفقة، ويتم إخراجه من السجون الإسرائيلية، هو والقائد أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، وغيرهم من القادة".

وأضاف الهندي: "حماس تؤكد وستدعم إخراجه من السجن، ويكون بين أبناء شعبه، ليقود المشروع الوطني إلى جانب باقي الفصائل والقيادات الفلسطينية، والكل يعلم ثقل وحجم الأخ مروان، لذا نرى أهمية أن يتصدر قائمة الصفقة".

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