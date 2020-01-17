ديختر: يجب معاملة البالون المتفجر كأي هجوم ضد إسرائيل

بالونات من غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

علّق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن في الكنيست الإسرائيلي، آفي ديختر، على تجدد إطلاق البالونات من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية.



وقال ديختر وفق ما نقلت قناة (كان): إنه "يجب معاملة البالون القادم من غزة ويحمل متفجرات كأي هجوم على إسرائيل"، كما وجه رسالة إلى حركة حماس، قال فيها: إنه "لدى إسرائيل رافعات ليست بسيطة يمكنها من العمل ضد حماس، وهي تفهم ذلك".



وكان ديختر، تحدث في وقت سابق بأنه "لن يتم حل مشكلة غزة بأي شكل من الأشكال دون تدمير البنية التحتية لحماس والجهاد الإسلامي".



يذكر أن طائرات الاحتلال شنت مساء أمس الخميس، عدة غارات، على أهداف لحركة حماس شمال غزة؛ رداُ على إطلاق "البالونات المفخخة" تجاه مناطق غلاف غزة.