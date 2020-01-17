خامنئي: أمريكا غدرت سليماني كما فعلت إسرائيل بقادة حماس والجهاد

المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي

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رام الله - دنيا الوطن

قال المرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي، إن "قاسم سليماني قائد لا مثيل له كما أن وجه أمريكا أسود بعد اغتياله".



وأوضح خامنئي في خطبة الجمعة من طهران، في ظهور هو الأول منذ ثماني سنوات، أنّ "سليماني كان من أقوى القادة في مكافحة الإرهاب والوقوف أمام الجماعات الإرهابية في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "في السابق كان الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهذه الأعمال الإرهابية ولكن الآن الأمريكيون هم من في الواجهة"، بحسب وكالة (cnn).



وأضاف: "أمريكا كشفت عن طبيعتها الإرهابية بقتل سليماني"، ولكنه في الوقت نفسه قال إن "فيلق القدس مقاتلون بلا حدود وملايين في إيران وآلاف في العراق أحزنهم موت سليماني".



وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة لم تستطع مواجهة سليماني وجها لوجه، إنما غدرته واغتالته كما اغتالت اسرائيل زعماء حركتي حماس والجهاد.



وشدد، أنّ "قدرة إيران على توجيه صفعة للقوة المتغطرسة تعني أن الله معنا"، و"الرد الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الاسد قد كسرت شوكة أمريكا، وهو أحد أيام الله"، والولايات المتحدة هي من أسست تنظيم الدولة لتكون هدفاً لإيران.



وتابع "الصفعة التي وجهت لأمريكا من الحرس الثوري كانت ضربة لهيبة الاستكبار الأمريكي ولهيبة الولايات المتحدة بشكل مباشر".



وأضاف "أمريكا تلقت الصفعات في سوريا ولبنان على أيدي رجال المقاومة ولكن هذه الصفعة كانت أكبر لأنها وجهت إلى أمريكا بشكل مباشر".