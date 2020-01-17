القناة 12: الشرطة الإسرائيلية تفاجأت بعدد غير مسبوق لمُصلين الفجر بالأقصى

مُصلون الفجر بالأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت القناة (12) الإسرائيلية، أن قوات الشرطة الإسرائيلية تفاجأت بعدد غير مسبوق من الفلسطينيين الذين وصلوا اليوم لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى.



وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن "الصلاة بدأت بوصول نحو 8 آلاف مصلي وهو رقم غير مسبوق، قبل أن يتوافد المصلون".



وأوضحت تقديرات الشرطة الإسرائيلية أن سبب الزيادة الكبيرة في أعداد المصلين في المسجد الأقصى إلى زيادة أرقام عدد المقتحمين اليهود للمكان.



وذكرت القناة، أن نحو 300 فلسطيني تجمعوا بعد الصلاة وقاموا بالهتاف بعبارات وطنية داخل الأقصى، حيث اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المكان واستخدمت العنف ضد المصلين.