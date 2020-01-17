مشاهد من اعتداءات الاحتلال على المقدسيين المشاركين بحملة (فجر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المصلين صلاة فجر الجمعة في المسجدين الأقصى في القدس والإبراهيمي في الخليل، ضمن حملة فجر الكرامة.وعقب انتهاء الصلاة، حاولت قوات الاحتلال افراغ ساحات الأقصى من المصلين، واندلعت مواجهات عنيفة، حيث أصيب عدد من المصلين بالأعيرة المطاطية ورضوض، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم في ساحات المسجد الأقصى، خلال تفريغه.وأصيب نحو خمسة مصلين بالأعيرة المطاطية وآخرين برضوض وكدمات خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم.