شؤون فلسطينية

اصابة خمسة مصلين خلال اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الاقصى

اصابة خمسة مصلين خلال اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الاقصى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحرم القدسي بعد صلاة الفجر، اليوم الجمعة، واعتدت بوحشية على المصلين لدى خروجهم من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، في محاولة لإخلاء الحرم من المصلين.

ونقل موقع (عرب 48) عن شهود عيان، قولهم: "إن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الأعيرة المطاطية". ووفقا لمصادر محلية، فإن المسعفين تعاملوا مع خمس إصابات.

وأكدت الشرطة الاسرائيلية أن قواتها اقتحمت الحرم القدسي بحجة حدوث "أعمال شغب" وإطلاق "هتافات وطنية"، وأن مئات المصلين نظموا مسيرة "وخرقوا النظام العام".

وتابعت الشرطة الاسرائيلية، أن قائد منطقة القدس، دورون يديد، أصدر أوامر بتفريق المصلين، وقال إن "شرطة إسرائيل لن تسمح بأعمال شغب وخرق النظام العام في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)، وستعمل من أجل منع كافة أعمال الشغب أو الهتافات على خلفية قومية" على حد زعمه.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت شابا مقدسيا من المسجد الأقصى، مساء أمس. وذكرت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال سلمت شابا مصابا من بلدة العيسوية بلاغ استدعاء للتحقيق.

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