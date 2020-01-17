شاهد: اندلاع حريق في أحد مطارات إسبانيا



















رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الإسبانية تعليق الرحلات الجوية بمطار أليكانتي الدولي إثر اندلاع حريق فيه مساء أمس الخميس.وذكرت السلطات الإسبانية، أنه تم إجلاء كافة المسافرين من المطار عقب اندلاع الحريق الذى لم يسفر عن تسجيل أي إصابات تذكر، فيما لم تعلن عن حجم الخسائر المادية التي خلفها الحريق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).